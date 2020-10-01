Навальный о своем отравлении: За этим преступлением стоит Путин

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что считает причастным президента РФ Владимира Путина к своему отравлению. По словам Навального, других версий у него нет.

Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию после лечения в Германии. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel, опубликованном 1 октября.

Оппозиционер сказал журналу, что его задача сейчас – "оставаться парнем, который не боится" и что он "не боится".

Навальный заявил, что считает российского президента Владимира Путина причастным к своему отравлению. "За этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего", – подчеркнул оппозиционер.

Издание отметило, что это первое интервью политика после отравления. Навального круглосуточно сопровождают телохранители, которые обращают внимание на разные детали: бутылку с водой для Навального они выбирали в холодильнике редакции среди "множества других", так как случайный выбор увеличивает чувство безопасности, добавил журнал.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники "Шарите".

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш рассказывала, что процесс реабилитации в Германии займет "много времени": "Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель".