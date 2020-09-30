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Российский комик снял пародию на репортаж Киселева из томской гостиницы. Видео

Комик Илья Соболев снял пародию на видео российского пропагандиста Дмитрия Киселева, поселившегося в номере томского отеля Xander, где, предположительно, отравили российского оппозиционера Алексея Навального. Видео Соболева опубликовано на Parody Club в YouTube. "Это та самая гостиница, в которой Дмитрий Киселев снимал свою последнюю программу. Я звал сюда всех людей в мире, но они отказались. Сказали, что брезгуют. Я, кстати, тоже. Кстати, я тут нашел ушную палочку, она вся в лапше", – говорит комик.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Киселев находился в томском отеле Xander 23 сентября
Киселев находился в томском отеле Xander 23 сентября
Скриншот: Россия 24 / YouTube

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники "Шарите".

17 сентября соратники оппозиционера сообщили, что бутылку из-под минеральной воды, на которой нашли следы яда из группы "Новичок", они обнаружили в день отравления Навального в его гостиничном номере в Томске. Это свидетельствует о том, что политика отравили еще в гостинице, считают они. Все найденные в номере бутылки забрали и передали в Германию.

видео

Видео: Parody Club / YouTube
Теги: Россия, Алексей Навальный, Дмитрий Киселев, отравление Навального
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