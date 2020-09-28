Киселев поселился в номере гостиницы, где предположительно отравили Навального

Российский пропагандист Дмитрий Киселев заселился в номер, где, вероятно, отравили оппозиционера Алексея Навального. Киселев вел сюжет одетый в гостиничный халат и уверял, что брезгует там находиться.

Российский пропагандист Дмитрий Киселев переночевал в номере гостиницы Xander в Томске (Россия), в котором останавливался российский оппозиционер Алексей Навальный незадолго до того, как ему стало плохо на борту самолета. Сюжет опубликован на YouTube-канале "Россия 24" 27 сентября.

"Вообще я приглашал с собой сюда жену, но она отказалась. Говорит, что брезгует. Я, честно говоря, тоже, но мне как-то пришлось с этим справиться", – говорит Киселев, находясь в номере гостиницы и одетый в гостиничный халат. Во время сюжета он брился в ванной.

Пропагандист уверен, что если бы в комнате действительно находился "Новичок", то весь отель уже был бы опечатан.

"Одна любопытная деталь. Здесь стоит бутылка воды, всего лишь одна, это стандарт, а забирали из номера три бутылки воды, это значит, что вода была сюда принесена. Так или иначе, обстановка здесь вполне мирная. Я просто в халате, мне ничего не угрожает, все спокойно", – отметил он.

Киселев также уточнил, что находился в номере 23 сентября.

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Видео: Россия 24 / YouTube

На сюжет отреагировал и сам Навальный. В своем Twitter он написал, что халат из гостиницы он не надевал.

"Если он висит с тех времен, то рекомендую Дмитрию Киселеву на всякий случай заехать в аптеку за атропином и помнить, что от момента "что-то не то" до отключки у него будет примерно 15 минут", – отметил он.

А вот халат я как раз не надевал. Если он висит с тех времён, то рекомендую Дмитрию Киселеву на всякий случай заехать в аптеку за атропином и помнить, что от момента «что-то не то» до отключки у него будет примерно 15 минут. https://t.co/no2smT9XS9 — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники "Шарите".