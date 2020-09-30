Профессор Соловей: Навальный получил два токсина, а не один, который немцы идентифицировали. Второй токсин был призван замаскировать первый

Российский оппозиционер был отравлен двумя разными токсинами. Об этом российский историк, профессор, политический аналитик Валерий Соловей заявил в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.
"Алексей Анатольевич получил два токсина. Два, а не один, который немцы идентифицировали. Они о втором просто не говорят", – уверен он.
Соловей считает, что второй токсин был призван замаскировать первый и вызвать состояние гипергликемической комы у Навального.
"Я думаю, вы помните официальное коммюнике омской больницы: нарушение обмена веществ. Действительно, он должен был создать впечатление, что произошло что-то похожее… Хотя у Алексея не было диабета, но произошел какой-то такой приступ, вследствие которого он скончался. Это первая часть. Вторая часть состояла в том, что опять же полагали, что этот токсин, а это новая модификация зомана, в гранулированном виде… Как, знаете, крупинка соли или сахара, но она считается уже летальной дозой. Значит, считалось, что это через 36 часов выйдет из организма", – отметил он.
"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону
20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.
В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.
Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники "Шарите".