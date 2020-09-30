Профессор Соловей: Навальный получил два токсина, а не один, который немцы идентифицировали. Второй токсин был призван замаскировать первый

Российский политический аналитик Валерий Соловей считает, что в организме оппозиционера Алексея Навального был обнаружен, помимо яда из группы "Новичок", еще один токсин. Он, по его мнению, был призван замаскировать первый и вызвать состояние гипергликемической комы у Навального.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву Фото: EPA

Российский оппозиционер был отравлен двумя разными токсинами. Об этом российский историк, профессор, политический аналитик Валерий Соловей заявил в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Алексей Анатольевич получил два токсина. Два, а не один, который немцы идентифицировали. Они о втором просто не говорят", – уверен он.

Соловей считает, что второй токсин был призван замаскировать первый и вызвать состояние гипергликемической комы у Навального.

"Я думаю, вы помните официальное коммюнике омской больницы: нарушение обмена веществ. Действительно, он должен был создать впечатление, что произошло что-то похожее… Хотя у Алексея не было диабета, но произошел какой-то такой приступ, вследствие которого он скончался. Это первая часть. Вторая часть состояла в том, что опять же полагали, что этот токсин, а это новая модификация зомана, в гранулированном виде… Как, знаете, крупинка соли или сахара, но она считается уже летальной дозой. Значит, считалось, что это через 36 часов выйдет из организма", – отметил он.

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону