Макрон назвал отравление Навального попыткой убийства

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что международное сообщество должно будет принять решение о последствиях для России на основе информации, предоставленной или не предоставленной РФ для расследования отравления оппозиционера Алексея Навального.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия должна предоставить разъяснения по поводу отравления оппозиционного российского политика Алексея Навального. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, отмечает Reuters.

По его мнению, совершенно очевидно, что отравление Навального – это покушение на убийство, совершенное на российской земле.

Макрон добавил, что международное сообщество должно будет принять решение о последствиях на основе информации, предоставленной или не предоставленной Россией для расследования Организации по запрещению химического оружия.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники "Шарите".