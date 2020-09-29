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"Попытка политизации". В МИД РФ прокомментировали визит Меркель к Навальному

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правительство Германии отказывается от официальных контактов по ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Захарова: Речи не идет о том, чтобы найти истину
Захарова: Речи не идет о том, чтобы найти истину
Фото: EPA

В МИД РФ оценивают визит канцлера Германии Ангелы Меркель к российскому оппозиционеру Алексею Навальному как "попытку политизации вопроса". Об этом 29 сентября изданию "Комсомольская правда" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы оцениваем это как попытку политизации этого вопроса. Все, что происходит, говорит о том, что речи не идет о том, чтобы найти истину", – заявила представитель МИД РФ.

Она рассказала, что на третий запрос российской прокуратуры, направленный в Германию, получили один и тот же ответ – сообщение через СМИ, что вопрос получен.

По ее словам, Берлин ведет "бесконечную игру в пятнашки" и отказывается от официальных контактов.

Накануне газета Der Spiegel сообщала, что Меркель тайно навещала Навального в период его лечения. По информации журналистов, факт личного посещения оппозиционного российского политика должен стать для правительства России сигналом того, что Германия не уступит в этом деле и выяснит правду.

Навальный заявлял, что его встречу с Меркель не стоит называть "секретной", по его словам, это были "частная встреча и разговор с семьей".

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

22 сентября Навального выписали из клиники "Шарите".

Теги: Германия, Ангела Меркель, Алексей Навальный, Берлин, Шарите, Мария Захарова
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