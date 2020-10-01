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Спикер Госдумы РФ считает, что Путин "спас жизнь" Навальному

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что считает президента РФ Владимира Путина причастным к своему отравлению, и добавил, что других версий не имеет. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал оппозиционера "бесстыдником".

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Навального после отравления лечили в немецкой клинике "Шарите", он пробыл в коме 18 дней
Навального после отравления лечили в немецкой клинике "Шарите", он пробыл в коме 18 дней
Фото: Алексей Навальный / Instagram

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что президент России Владимир Путин "спас жизнь" российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, об этом Володин заявил, комментируя слова оппозиционера о причастности Путина к его отравлению.

Володин назвал Навального "бесстыдником и подлецом" и не исключил, что отравление было "срежиссировано спецслужбами западных государств".

"Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек", – заявил Володин.

Навальный говорил, что ключевую роль в спасении сыграли пилоты самолета, которым он летел из Томска в Москву, и врачи аэропорта в Омске.

"Пилоты быстро посадили самолет в Омске, несмотря на объявленное "минирование" аэропорта. Пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет, а сразу четко сказали: "Это токсическое отравление", – и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15–20 часов жизни", – рассказывал оппозиционер.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Российские врачи сначала отказывались отпускать политика на лечение в Германию якобы из-за его нестабильного состояния. Соратники Навального заявляли: причина в том, что транспортная полиция нашла опасное для жизни окружающих вещество, которым отравили оппозиционера. СМИ сообщали, что омские врачи видели четкую клиническую картину токсического отравления, но скрывали диагноз оппозиционера. Приказ отпустить Навального в Германию медики Омска получили из Кремля, писало Reuters.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники "Шарите".

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, Госдума, отравление, лечение, Вячеслав Володин, Новичок, отравление Навального
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