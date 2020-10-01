Кремль заподозрил Навального в сотрудничестве с ЦРУ

Обвинения российского оппозиционера Алексея Навального в том, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин, в Кремле назвали "безосновательными и недопустимыми".

Навальный считает, что за его отравлением стоит непосредственно Путин Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил российского оппозиционера Алексея Навального в оскорблении Владимира Путина и заподозрил его в сотрудничестве с ЦРУ. Об этом пишет "Медуза".

В интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный напрямую обвинил Путина в своем отравлении. Песков назвал подобные обвинения "абсолютно безосновательными и недопустимыми".

"Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми", – сказал он.

По мнению Пескова, якобы с Навальным "в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки".

"Инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз, здесь нечего скрывать", – сказал он.

Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия хочет расследовать случай с отравлением Навального и установить причины произошедшего, а для этого "им надо получить информацию от тех, кто нашел следы отравления в анализах".