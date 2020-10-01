Кремль заподозрил Навального в сотрудничестве с ЦРУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил российского оппозиционера Алексея Навального в оскорблении Владимира Путина и заподозрил его в сотрудничестве с ЦРУ. Об этом пишет "Медуза".
В интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный напрямую обвинил Путина в своем отравлении. Песков назвал подобные обвинения "абсолютно безосновательными и недопустимыми".
"Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми", – сказал он.
По мнению Пескова, якобы с Навальным "в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки".
"Инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз, здесь нечего скрывать", – сказал он.
Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия хочет расследовать случай с отравлением Навального и установить причины произошедшего, а для этого "им надо получить информацию от тех, кто нашел следы отравления в анализах".
20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.
В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.
Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники "Шарите".
Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что процесс реабилитации в Германии займет "много времени": "Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель".
В интервью Der Spiegel Навальный сказал, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.