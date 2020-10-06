Навальный о своем отравлении: Наиболее близкое описание – это дементоры в "Гарри Поттере"

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что после отравления совсем не чувствовал боли, однако понимал, что умирает.

Российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих ощущениях после отравления. Интервью обнародовали 5 октября на YouTube-канале "вДудь".

"У каждого было в жизни плохо, и он думает: "Я сейчас умру. Мне так плохо, я сейчас умру". А тут прямо это ощущение "я сейчас умру", оно накатывает и накатывает. И вот мой пресс-секретарь Кира [Ярмыш] сидела рядом, и я думаю, сейчас она, конечно, подумает, что я какой-то больной, но я закрыл компьютер и говорю: "Кира, можешь поговорить со мной?" Мне нужно сконцентрироваться на каком-то голосе, потому что реально это все плывет", – отметил Навальный.

Он пояснил, что у него совсем не было болезненных ощущений, потому оппозиционер не мог проанализировать, что с ним происходит.

"Кира так посмотрела на меня удивленно, говорит: "Хорошо". Что-то начала говорить, я вижу: рот открывается, что-то говорит, но не очень понятно. Едет мимо бортпроводник, и я думаю: "Возьму попить", потом думаю: "Нет, лучше-ка я пойду в туалет умоюсь, наверное, мне полегчает". И уже как-то босиком пошел в туалет, зашел, умылся раз, умылся два, посидел минуту. Думаю: "Сейчас еще посижу", потом думаю: "Нет, не смогу уже выйти сам". И тут в этот момент… Знаешь, я потом, когда анализировал, это, может, звучит странно, наиболее близкое описание – это дементоры в "Гарри Поттере". [Джоан] Роулинг пишет, что, когда дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь уходит. Вот абсолютно не больно, но главное поглощающее тебя ощущение – типа "я сейчас умру", – рассказал оппозиционер.

В тот момент он обратился к бортпроводнику: "Меня отравили, я сейчас умру".

"Я лег к нему под ноги с твердым намерением умирать, потому что вот это ощущение, что весь организм тебе говорит: "Алексей, пора прощаться", – сказал Навальный.

Он напомнил о существовании видео из самолета, где слышны его крики. Оппозиционер отметил, что можно подумать, он кричал от боли. "Вообще не было больно, но это хуже чем больно", – добавил Навальный.

Навальный с 20 августа находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.