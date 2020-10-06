ГОРДОН
 
 
МИР

Навальный о своем отравлении: Наиболее близкое описание – это дементоры в "Гарри Поттере"

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что после отравления совсем не чувствовал боли, однако понимал, что умирает.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Навальный: Весь организм тебе говорит: "Алексей, пора прощаться"
Навальный: Весь организм тебе говорит: "Алексей, пора прощаться"
Скриншот: вДудь / YouTube

Российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих ощущениях после отравления. Интервью обнародовали 5 октября на YouTube-канале "вДудь".

"У каждого было в жизни плохо, и он думает: "Я сейчас умру. Мне так плохо, я сейчас умру". А тут прямо это ощущение "я сейчас умру", оно накатывает и накатывает. И вот мой пресс-секретарь Кира [Ярмыш] сидела рядом, и я думаю, сейчас она, конечно, подумает, что я какой-то больной, но я закрыл компьютер и говорю: "Кира, можешь поговорить со мной?" Мне нужно сконцентрироваться на каком-то голосе, потому что реально это все плывет", – отметил Навальный.

Он пояснил, что у него совсем не было болезненных ощущений, потому оппозиционер не мог проанализировать, что с ним происходит.

"Кира так посмотрела на меня удивленно, говорит: "Хорошо". Что-то начала говорить, я вижу: рот открывается, что-то говорит, но не очень понятно. Едет мимо бортпроводник, и я думаю: "Возьму попить", потом думаю: "Нет, лучше-ка я пойду в туалет умоюсь, наверное, мне полегчает". И уже как-то босиком пошел в туалет, зашел, умылся раз, умылся два, посидел минуту. Думаю: "Сейчас еще посижу", потом думаю: "Нет, не смогу уже выйти сам". И тут в этот момент… Знаешь, я потом, когда анализировал, это, может, звучит странно, наиболее близкое описание – это дементоры в "Гарри Поттере". [Джоан] Роулинг пишет, что, когда дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь уходит. Вот абсолютно не больно, но главное поглощающее тебя ощущение – типа "я сейчас умру", – рассказал оппозиционер.

В тот момент он обратился к бортпроводнику: "Меня отравили, я сейчас умру".

"Я лег к нему под ноги с твердым намерением умирать, потому что вот это ощущение, что весь организм тебе говорит: "Алексей, пора прощаться", – сказал Навальный.

Он напомнил о существовании видео из самолета, где слышны его крики. Оппозиционер отметил, что можно подумать, он кричал от боли. "Вообще не было больно, но это хуже чем больно", – добавил Навальный.

Навальный с 20 августа находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Теги: оппозиция, Алексей Навальный, отравление, Новичок, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Поклонники сняли на телефон Круза на крыше движущегося поезда. Видео
Поклонники сняли на телефон Круза на крыше движущегося поезда. Видео
Орбакайте показала, как собирает урожай яблок
Орбакайте показала, как собирает урожай яблок
Jerry Heil пообещала побриться налысо, если не похудеет
Jerry Heil пообещала побриться налысо, если не похудеет
90-летний Иствуд снимет фильм, в котором сыграет главную роль
90-летний Иствуд снимет фильм, в котором сыграет главную роль
Победитель "Евровидения 2019" Лоуренс обручился с бойфрендом. Фото жениха
Победитель "Евровидения 2019" Лоуренс обручился с бойфрендом. Фото жениха
"Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка". Ризатдинова рассказала о самореализации
"Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка". Ризатдинова рассказала о самореализации
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
В США умер актер, известный по сериалам "Твин Пикс" и "Черный список"
В США умер актер, известный по сериалам "Твин Пикс" и "Черный список"
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
Tarabarova расскажет о своей беременности в реалити-шоу
Tarabarova расскажет о своей беременности в реалити-шоу
"Нет ничего сексуальнее женщины с волосами на теле". Дочь Мадонны продемонстрировала пикантную небритость
"Нет ничего сексуальнее женщины с волосами на теле". Дочь Мадонны продемонстрировала пикантную небритость
Участник Little Big Лиссов показал новорожденного сына
Участник Little Big Лиссов показал новорожденного сына
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
Джамала показала селфи с мужем
Джамала показала селфи с мужем
"Мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку". Жена Петросяна рассказала о характере сына
"Мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку". Жена Петросяна рассказала о характере сына
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
"Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS