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ПОЛИТИКА

Зеленский об отравлении Навального: Чтобы делать те или иные выводы, нам необходимы детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международное сообщество не должно допустить продолжения политики расправы с оппозицией по примеру инцидента с российским политиком Алексеем Навальным, однако выступил за диалог в расследовании данной ситуации с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский: Лидеры должны объединяться в высказываниях, санкциях и делать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики
Зеленский: Лидеры должны объединяться в высказываниях, санкциях и делать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прежде, чем сделать выводы о причинах произошедшего с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, необходимо знать детали. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico Europe, стенограмму опубликовал сайт президента Украины.

"Весь мир сегодня очень внимательно следит за деталями и результатами расследования трагедии с господином Навальным, которые должна опубликовать немецкая сторона. Мы должны это увидеть. Мы как общество, вы как журналист, я просто как человек, даже не как президент – чтобы делать те или иные выводы относительно господина Навального, нам необходимы детали. Мы понимаем, что любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике. Я уверен, что все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики", – отметил Зеленский.

Он высказал мнение, что в вопросе расследования произошедшего Европа должна сотрудничать с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Для сравнения: у нас процесс и в нормандском формате, и отдельно ситуации с хорошей результативностью. Я считаю, что возвращение наших пленных, а сегодня их 140, – этого бы никогда не произошло, если бы у нас не было диалога с президентом Путиным. Только в нормандском формате это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в нормандском формате. Этот вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них – за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России", – добавил украинский президент.

Навальный с 20 августа находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, Владимир Зеленский, отравление Навального
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