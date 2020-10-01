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Навальный считает, что главврач больницы в Омске хуже, чем наемные убийцы

По словам российского оппозиционера Алексея Навального, медиков, ждавших, пока он умрет в омской клинике, надо судить справедливым судом. Главврач больницы скорой помощи Александр Мураховский отказывался признать, что политика отравили.

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Мураховский рассказывал прессе, что Навальный страдает нарушением обмена веществ
Мураховский рассказывал прессе, что Навальный страдает нарушением обмена веществ
Фото: ЕРА

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил в интервью Der Spiegel, что ненавидит таких людей, как главный врач больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Александр Мураховский.

В омскую клинику политика привезли 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Мураховский назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Затем главврач, по словам брата Алексея Олега Навального, препятствовал транспортировке пациента в Германию.

"Главный врач больницы в Омске хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере для тех убийство – профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то про нарушение обмена веществ или что я выпил много самогона", – сказал оппозиционер немецкому изданию.

Он считает, что такие, как Мураховский, заслуживают справедливого суда.

Навальный с 20 августа находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Теги: Германия, Алексей Навальный, больница, Омск, врачи, Новичок, отравление Навального
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