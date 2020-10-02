Кадыров заявил, что Навальный может называть его заказчиком своего отравления

Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал президента России Владимира Путина заказчиком своего отравления без каких-либо доказательств. Об этом заявил президент Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил, что обвинения Навального в адрес Путина по поводу его отравления не имеют доказательств Фото: ЕРА

Президент Чечни Рамзан Кадыров назвал российского оппозиционера Алексея Навального "очередной игрушкой в руках тех, кто желает развала России". Об этом он заявил в своем Telegram.

"Навальный назвал Путина заказчиком своего отравления. Субъективное мнение оппозиционер выразил без каких-либо доказательств, опираясь на скучные и скупые до фактов доводы", – написал он.

Глава Чечни особо подчеркнул, что если бы Навального хотели убить в России, то "ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения его жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска".

"Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России", – написал он, обращаясь к оппозиционеру

Кадыров заявил, что Навальный мог бы назвать его исполнителем или заказчиком своего отравления.

"Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею", – сказал он.