Кадыров заявил, что Навальный может называть его заказчиком своего отравления

Президент Чечни Рамзан Кадыров назвал российского оппозиционера Алексея Навального "очередной игрушкой в руках тех, кто желает развала России". Об этом он заявил в своем Telegram.
"Навальный назвал Путина заказчиком своего отравления. Субъективное мнение оппозиционер выразил без каких-либо доказательств, опираясь на скучные и скупые до фактов доводы", – написал он.
Глава Чечни особо подчеркнул, что если бы Навального хотели убить в России, то "ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения его жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска".
"Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России", – написал он, обращаясь к оппозиционеру
Кадыров заявил, что Навальный мог бы назвать его исполнителем или заказчиком своего отравления.
"Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею", – сказал он.
Навальный с 20 августа находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.
В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.
Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.
Навальный считает причастным к своему отравлению Путина, других версий у него нет.