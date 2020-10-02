Кремль не заинтересован в проекте "Навальный". Путин ведет себя в отношении оппозиционера трусливо и неловко, годами боясь назвать его имя

Выход блестящего интервью Навального журналу Spiegel и саморазоблачительная реакция на него Володина, Пескова и других российских чиновников спровоцировали в интернете бурные дебаты по вопросу о том, чьим "проектом" является Алексей Анатольевич. Основных версий, понятно, две: за почетный статус конкурируют западные спецслужбы и Кремль – но, как это часто у нас происходит, все "теории заговора" лишь мешают понять причины происходящего.

На мой взгляд, более чем очевидно, что никакого "западного следа" во всей истории Навального не просматривается. Его деятельность по разоблачению российской коррупции, имей она последствия и приводи она к вычищению из власти наиболее одиозных фигурантов, могла бы способствовать лишь укреплению нынешней системы и повышению ее эффективности. Именно беспрецедентная лояльность Путина к всемерному и неразборчивому обогащению отечественного чиновничества делает Россию страной, опасной для Запада только риторикой, но неспособной бросить ему ни экономический, ни технологический, ни геополитический вызов.

Да, распространение российской коррупции по миру – серьезная неприятность, как, вероятно, и пресловутые вмешательства в функционирование западных демократий, но прекратить их вполне по силам самому Западу и рассказы о "могуществе Путина" тут контрпродуктивны. Наконец, сами западные страны стали уделять Навальному серьезное внимание не слишком давно (и по понятным причинам, по каким традиционно интересуются оппозиционными политиками повсюду в мире), а нынешний всплеск внимания объясним и вовсе без всяких отсылок к конспирологии.

Не менее очевидным является и то, что Кремль (и даже в более широком смысле – российская власть) не были заинтересованы в "проекте Навальный". Деятельность Алексея Анатольевича порождает страшную ненависть к нему со стороны десятков высших чиновников и близких друзей президента, да и сам Путин ведет себя в отношении оппозиционера невероятно трусливо и неловко, годами боясь даже назвать его имя (что на фоне последних событий выглядит просто комично). Совокупный вред, который наносит Навальный прогнившему режиму, во сто крат превосходит все возможные выгоды, которые тот способен извлечь из своего "создания", а самостоятельность действий оппозиционера ни ранее, ни тем более сейчас не вызывает особых сомнений. Хочется это кому-то признавать или нет, но сейчас Навальный стал знаковой политической фигурой международного масштаба и останется ею на долго время, даже несмотря на то, что, по всей вероятности, не является человеком, способным объединить всех недовольных режимом и трансформировать существующий в российском обществе потенциал разочарования в энергию массового протеста.

Однако, несмотря на сказанное, Навальный во многом выступает итогом "проектной деятельности" российских элит – но не ожидавшимся, а скорее непредумышленным. В его истории сфокусировались все комплексы, пороки и самодовольство нашей власти, всякий раз умножавшиеся на ее дремучую некомпетентность. Как можно говорить о том, что Алексей Анатольевич является агентом западных спецслужб, если "Единая Россия", а вовсе не ЦРУ или MI5, приказала своим статистам выдвинуть его в 2013 году в мэры Москвы? Что, кроме желания Собянина пропиариться на "свободных" выборах вкупе с неумением оценить свои и противника шансы, сделало Навального известной политической фигурой?

На наших глазах Лукашенко повторил этот же прием, придя к более печальному финалу. Попытки посадить Навального, фабрикуя на него самые фантастические уголовные дела, указывали на сервильность российской судебной системы лучше, чем любые его разоблачения. Никогда не расследовавшиеся провокации против него красноречиво говорили о наличии в арсенале власти инструментов внесудебных расправ. Наконец, постоянные колебания (посадить или дать условный срок, превратить условный в реальный из-за формальных нарушений или нет, выпустить за границу с судимостью или отказать и т.д.) окончательно подтверждали, что закона в стране нет от слова "совсем" – есть только решения отдельных чиновников и их друзей.

Отравление Навального (а с его тезисом о том, что оно было подготовлено на самых высоких этажах российской власти и вряд ли могло пройти без информирования Путина, я полностью согласен) стало апофеозом всего происходившего с ним раньше. В нем слились непрофессионализм исполнителей, нерешительность заказчиков, неопределенность, царящая внутри "вертикали", и, наконец, ставшая уже патологической лживость каждого из значимых участников процесса, включая и президента. Навальный как новый актор мирового уровня стал результатом бездарности, глупости и трусости российской элиты – и не стоит сомневаться, что он и далее будет пользоваться этими ее родовыми качествами.

Желая Алексею Анатольевичу здоровья и бодрости духа, я могу сказать лишь одно: его деятельность – блестящее подтверждение импотенции власти, живущей по бессмертной максиме Черномырдина "хотели как лучше, а получилось как всегда". Никто не несет большей ответственности за успехи Навального, чем Кремль – и вся разворачивающаяся перед нами история если и говорит о чем-то, то только о том, насколько разобщенным и неумелым является российское руководство…

Источник: "Эхо Москвы"

Опубликовано с личного разрешения автора