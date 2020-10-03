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Маас заявил, что России не уйти от санкций, если отравление Навального "Новичком" подтвердится

Евросоюз введет санкции против России в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы "Новичок" подтвердят эксперты Организации по запрещению химического оружия. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

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Маас сообщил, что Берлин передал материалы по делу об отравлении Навального в ОЗХО для дальнейшего расследования
Маас сообщил, что Берлин передал материалы по делу об отравлении Навального в ОЗХО для дальнейшего расследования
Фото: ЕРА

Если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым химическим веществом из группы "Новичок", Россия не сможет уйти от санкций Евросоюза. Об этом в интервью порталу T-online заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он сообщил, что Берлин передал материалы по делу об отравлении Навального в ОЗХО для дальнейшего расследования.

Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС, заявил Маас.

Что касается конкретных действий по отношении к России, а также того, будут ли они направлены на все государство в целом или только на отдельных лиц, Маас сказал, что ЕС решит это вместе.

Если версия с "Новичком" подтвердится, России от санкций не уйти, такое серьезное нарушение Международной конвенции по химическому оружию не может остаться без ответа, отметил министр.

При этом на вопрос журналиста, будет ли прекращено строительство российского газопровода "Северный поток – 2", Маас сказал, что надо хорошенько подумать, какие выводы можно сделать из дела Навального. Это нужно, потому что в строительстве задействовано более 100 европейских компаний, половина из них – немецкие, и многие европейские рабочие тогда пострадают от замораживания строительства, сказал он.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

Украина призывала ввести санкции против РФ за отравление Навального.

Теги: Россия, Германия, санкции, Алексей Навальный, Северный поток, МИД Германии, Евросоюз, Северный поток – 2, Хайко Маас, Новичок, отравление Навального
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