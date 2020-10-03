Германия не допустила российского консула к Навальному

В министерстве иностранных дел России заявили, что не получили реакции от Германии на письмо депутатов Госдумы с предложением о введении совместного российско-германского парламентского контроля за ходом расследования отравления оппозиционера Алексея Навального.

Германия отказала Российской Федерации в консульском доступе к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который восстанавливается после отравления. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

"Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к Навальному", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что не получили реакции на письмо депутатов Госдумы с предложением о введении совместного российско-германского парламентского контроля за ходом расследования отравления Навального.

Навальный с 20 августа находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Навальный считает причастным к своему отравлению президента России Владимира Путина, других версий у него нет.