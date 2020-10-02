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Саммит ЕС. Лидеры стран Евросоюза назвали попыткой убийства отравление Навального и призвали к миру в Нагорном Карабахе

В ходе саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры стран ЕС ввели санкции против белорусских чиновников, осудили покушение на убийство российского оппозиционера Алексея Навального, призвали немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе, обсудили отношения ЕС и Китая, а также ситуацию в Восточном Средиземноморье.

Лидеры ЕС собрались в Брюсселе внепланово
Лидеры ЕС собрались в Брюсселе внепланово
Фото: ЕРА

Лидеры стран Европейского союза 1 октября на саммите в Брюсселе заявили, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального было попыткой убийства с применением боевого отравляющего вещества из группы "Новичок" и осудили покушение. 

Об этом говорится в пресс-релизе о главных итогах первого дня саммита, опубликованном на сайте Европейского совета. 

Лидеры ЕС призвали Россию сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия, чтобы обеспечить объективное расследование и привлечь виновных к ответственности. Европейский совет планирует вернуться к этому вопросу 15-16 октября. 

На саммите приняли решение о введении санкций против 40 белорусских чиновников, президента Беларуси Александра Лукашенко в нем нет. Лидеры ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданского общества, а также начать диалог с народом. 

Лидеры ЕС также обсудили обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе – они призвали стороны немедленно прекратить военные действия и начать переговоры о мирном урегулировании ситуации. 

"Гибель людей и потери среди гражданского населения недопустимы. Не может быть ни военного решения конфликта, ни какого-либо внешнего вмешательства. Азербайджан и Армения должны приступить к переговорам по существу без предварительных условий", – говорится в выводе Евросовета. 

Одной из тем саммита также стала ситуация в Восточном Средиземноморье – Европейский совет "подтвердил свою полную солидарность с Грецией и Кипром, суверенитет и суверенные права которых должны уважаться". Лидеры стран ЕС призвали Турцию принять приглашение Кипра к диалогу. 

Двухдневный очный саммит, который продолжается сегодня в Брюсселе – внеплановый. Его второй день посвящен вопросам, касающимся пандемии коронавируса и экономики союза. 

Теги: Европейский совет
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