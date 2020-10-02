Евросоюз обвинил Турцию в нарушении международного права из-за бурения шельфа в Восточном Средиземноморье

Европейский совет осудил нарушение суверенных прав Республики Кипр со стороны Турции и призвал решать вопрос о делимитации континентального шельфа путем добросовестного диалога.

Евросоюз обвинил Турцию в нарушении международного права из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье, Совет ЕС намекнул на санкции. Об этом говорится в выводах по итогам первого дня саммита ЕС, которые опубликованы на сайте Совета ЕС 1 октября.

"Европейский совет решительно осуждает нарушение суверенных прав Республики Кипр, такие действия должны быть прекращены. Совет призывает Турцию в будущем воздерживаться от подобных действий, которые нарушают международное право. Вопрос о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны следует решать путем добросовестного диалога и переговоров при полном соблюдении международного права", – сказано в заявлении.

Евросоюз призвал Турцию принять приглашение Кипра начать диалог по урегулированию морских споров.

Евросовет согласился дать положительный толчок отношениям с Турцией с акцентом на модернизацию Таможенного союза и содействовать торговле, контактам и диалогам на высоком уровне и помочь в вопросах миграции, если Турция прекратит "незаконную деятельность в отношении Греции и Кипра".

В случае продолжения нарушения международного права Турцией ЕС оставляет за собой право на введение ограничительных мер.

Отношения Турции и Греции обострились из-за претензий по вопросу права разведки шельфа в Восточном Средиземноморье, где в 2009 году обнаружили крупные нефтегазовые месторождения. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и возобновлении буровых работ. Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Афины не соблюдают договоренности с Анкарой. По его словам, Греция сама возобновила буровые работы вопреки соглашениям.

Первые противоречия из-за Восточного Средиземноморья возникли в 1974 году. На Кипре тогда произошел госпереворот, страна разделилась на две части: в одной живут преимущественно греки, в другой – турки. Самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра на данный момент признана только Турцией. Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский союз из-за отказа официальной Анкары признать Кипр, который входит в ЕС.

Эрдоган призвал страны НАТО не вмешиваться в события в Восточном Средиземноморье. По его словам, Анкара получит все, что ей причитается, а попытки ее остановить будут ошибочными.