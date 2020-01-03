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Греция, Кипр и Израиль договорились о строительстве газопровода в Евросоюз

Новый газопровод, который планируют построить в Средиземноморье, должен связать месторождения на Кипре и в Израиле с Евросоюзом через Грецию и Италию.

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Соглашение подписали лидеры трех стран
Соглашение подписали лидеры трех стран
Фото: ЕРА

2 января в Афинах представители Греции, Кипра и Израиля подписали соглашение о строительстве газопровода, по которому газ будет поступать в Европейский союз. Об этом сообщило Radio Free Europe / Radio Liberty.

Со стороны Греции документ подписал премьер-министр Кириакос Мицотакис, со стороны Израиля – премьер-министр Биньямин Нетаньяху, со стороны Кипра – президент Никос Анастасиадес.

Проект, который называется EastMed, призван помочь Евросоюзу снизить зависимость от поставок газа из России.

Средиземноморский подводный газопровод должен связать месторождения на Кипре и в Израиле с греческим островом Крит и транспортировать природный газ дальше в Евросоюз через материковую Грецию и Италию.

Заявленная протяженность газопровода – 1900 км, стоимость – около $7 млрд.

Против строительства выступает Турция.

Теги: Турция, Израиль, Греция, Кипр, Италия, газ, Биньямин Нетаньяху, строительство, газопровод, Европейский союз, Кириакос Мицотакис
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