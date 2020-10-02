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В России поддержка Навального выросла в два раза менее чем за год – опрос

В октябре 2019 года к деятельности российского оппозиционера Алексея Навального положительно относились 9% россиян, в сентябре 2020 года его деятельность одобряли уже 20% граждан РФ. Об этом свидетельствуют социсследования "Левада-центра".

Деятельность Навального не одобряет половина опрошенных
Деятельность Навального не одобряет половина опрошенных
Фото: ЕРА

По состоянию на вторую половину сентября деятельность российского оппозиционера Алексея Навального одобряли 20% граждан РФ. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Левада-центра", данные опубликованы 2 октября.

Респондентам задавали вопрос: "Вы одобряете или не одобряете деятельность Алексея Навального?".

Не одобряют деятельность оппозиционера 50% опрошенных, 18% не слышали или не знают о таком человеке.

Остальные 12% затруднились дать ответ.

Инфографика: levada.ru
Инфографика: levada.ru

Нынешний уровень одобрения деятельности Навального более чем в два раза больше, чем в октябре 2019 года. Тогда "Левада-центр" зафиксировал результат в 9% опрошенных, которые "скорее положительно" относились к оппозиционеру.

В 2020 году опрос был проведен 25–30 сентября по репрезентативной выборке населения России объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью, статистическая погрешность не превышает 3,4%.

20 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите" из больницы в российском Омске. 2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на отравляющее вещество "Новичок". Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Теги: Алексей Навальный, соцопрос, исследование, Левада-центр, деятельность
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