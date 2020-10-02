"У тебя совесть есть? Ты что, о...л?" Главврач московской больницы Мясников отреагировал на интервью Навального

Главный врач московской больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников раскритиковал в своем Telegram-канале интервью российского оппозиционера Алексея Навального немецкому журналу Der Spiegel, в котором Навальный раскритиковал руководство омской больницы за поведение после его отравления.
"Послушай, ты: хотели бы – ты бы еще в первый день сдох! Я не стану задавать глупые вопросы типа: "У тебя совесть есть?!" или "Ты что, о...л?!" – и так ясно, что на первый вопрос ответ "нет" и на второй –"да", – обратился он к Навальному.
Таким образом врач дал оценку якобы высказанному Навальным мнению о том, что омские медики хотели его смерти.
Мясников призвал привлечь Навального к ответственности по статье о клевете в связи с обвинениями президента Владимира Путина в отравлении.
Слово "отравление" Мясников взял в кавычки и написал, что испытывает к Навальному ненависть.
"Извините, а вы точно доктор?" – прокомментировал в Twitter слова Мясникова Навальный.
Извините, а вы точно доктор? pic.twitter.com/EfokpWLCEg— Alexey Navalny (@navalny) October 2, 2020
На сайте омского профсоюза работников здравоохранения 2 октября появилось открытое письмо с критикой слов Навального.
"Сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив. Алексею Навальному еще предстоит переосмыслить произошедшее, равно как и скорректировать привычки, стать более внимательным к своему здоровью" – говорится в письме.
В своем интервью Навальный не утверждал, что омские медики хотели его смерти. Он обвинил их во лжи и говорил о ненависти к таким людям, как главный врач больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Александр Мураховский.
"Главный врач больницы в Омске хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере, для тех убийство – профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то про нарушение обмена веществ или что я выпил много самогона", – сказал оппозиционер.
Интервью Навального, в котором он прямо обвиняет в организации своего отравления Путина, вызвало негативную реакцию представителей российских властей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Навального в оскорблении Путина и предположил, что с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. Навальный в ответ пообещал подать на Пескова в суд.
Навальный с 20 августа находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.
В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.
Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.