"У тебя совесть есть? Ты что, о...л?" Главврач московской больницы Мясников отреагировал на интервью Навального

Главный врач московской больницы имени Жадкевича Александр Мясников высказал в Telegram свое отношение к интервью российского оппозиционера Алексея Навального журналу Der Spiegel. Врач призвал привлечь его к ответственности из-за обвинений в адрес президента России Владимира Путина.

Навального выписали из берлинской клиники Шарите, сейчас он проходит реабилитацию Фото: ЕРА (архив)

Главный врач московской больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников раскритиковал в своем Telegram-канале интервью российского оппозиционера Алексея Навального немецкому журналу Der Spiegel, в котором Навальный раскритиковал руководство омской больницы за поведение после его отравления.

"Послушай, ты: хотели бы – ты бы еще в первый день сдох! Я не стану задавать глупые вопросы типа: "У тебя совесть есть?!" или "Ты что, о...л?!" – и так ясно, что на первый вопрос ответ "нет" и на второй –"да", – обратился он к Навальному.

Таким образом врач дал оценку якобы высказанному Навальным мнению о том, что омские медики хотели его смерти.

Мясников призвал привлечь Навального к ответственности по статье о клевете в связи с обвинениями президента Владимира Путина в отравлении.

Слово "отравление" Мясников взял в кавычки и написал, что испытывает к Навальному ненависть.

"Извините, а вы точно доктор?" – прокомментировал в Twitter слова Мясникова Навальный.

Извините, а вы точно доктор? pic.twitter.com/EfokpWLCEg — Alexey Navalny (@navalny) October 2, 2020

На сайте омского профсоюза работников здравоохранения 2 октября появилось открытое письмо с критикой слов Навального.

"Сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив. Алексею Навальному еще предстоит переосмыслить произошедшее, равно как и скорректировать привычки, стать более внимательным к своему здоровью" – говорится в письме.

В своем интервью Навальный не утверждал, что омские медики хотели его смерти. Он обвинил их во лжи и говорил о ненависти к таким людям, как главный врач больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Александр Мураховский.

"Главный врач больницы в Омске хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере, для тех убийство – профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то про нарушение обмена веществ или что я выпил много самогона", – сказал оппозиционер.

Интервью Навального, в котором он прямо обвиняет в организации своего отравления Путина, вызвало негативную реакцию представителей российских властей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Навального в оскорблении Путина и предположил, что с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. Навальный в ответ пообещал подать на Пескова в суд.