Путинские холуи соревнуются, кто громче нагавкает на Навального, чтобы угодить своему пахану. Это истерика обреченных

Истерика обреченных.

Путинские холуи соревнуются, кто громче нагавкает на Навального, чтобы угодить пахану. Киселев, Соловьев, Володин, Песков, Кадыров, Мясников уже отметились: "бесстыдник, агент ЦРУ, гнида, погремушка". На первую премию в этом соревновании заслуженно претендует "доктор" Мясников, которого буквально вырвало каким-то мутным потоком помоев. Хозяину понравится, повесит "доктору-ложь" медальку на заблеванную в трудовой истерике рубашку.

Российские власти в гневе. Облажались по полной: убить не удалось, попались с поличным, опозорились на весь мир. А тут еще жертва покушения вместо того, чтобы радоваться, что не добили, открыто обвиняет Путина. В результате от бессильной злобы у путиноидов просто реально поехала крыша. Из их пасти вырывается какая-то нечленораздельная брань, переходящая буквально в собачий лай.

Вокруг Путина, как при Сталине: "...сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет". Еще злобно гавкают, угрожающе рычат и страшно вращают глазами. Российская власть – это скопище даже не людей, а каких-то мерзких тварей из страшной сказки. "Вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, лай, хохот, пенье, свист и хлоп..."

Сейчас парад уродов пришел в движение. Появился человек, об которого они обломали зубы. "Это возмутительно, это просто непереносимо, как он посмел не дать себя убить, да еще публично назвал отравителя". Дальше идет нечленораздельный бред, брань, лай и вой...

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора