В Организации по запрещению химического оружия подтвердили – Навального отравили веществом группы "Новичок"

Образцы крови, взятые у российского оппозиционера Алексея Навального и исследованные Организацией по запрещению химического оружия, подтвердили присутствие нервно-паралитического агента из группы "Новичок" в его организме. Об этом говорится в отчете ОЗХО.

В Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что в организме российского политика Алексея Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Об этом говорится в заявлении организации.

Там отметили, что найденные химикаты имеют похожую структуру с теми, что включены в запрещенный список, однако сами в него не входят.

Представительство Великобритании при организации сегодня в Twitter написало, что в пробах Навального нашли следы нервно-паралитического агента группы "Новичок".

#Germany ‘OPCW technical analysis confirms that traces of nerve agent from Novichok group were found in bio samples’. #EC95 #Navalny — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) October 6, 2020

В ОЗХО отметили, что уже передали Германии свой отчет в рамках запрошенной технической помощи.

Полученные ОЗХО результаты вызывают "серьезную озабоченность", заявил генеральный секретарь организации Фернардо Ариас.

"Государства-члены Конвенции о химическом оружии объявили использование химического оружия кем-либо в любых условиях предосудительным и полностью противоположным юридическим нормам, установленным международным сообществом. Поэтому сейчас важно, чтобы страны-члены отстояли норму, которой решили придерживаться более 25 лет назад", – подчеркнул он.

Навальный с 20 августа находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении Навального веществом из группы "Новичок" подтвердят эксперты Организации по запрещению химического оружия. Об этом заявил ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.