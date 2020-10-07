Ну попались с попыткой убийства Навального, ну и что? Гы-гы. А вы докажите! Концепция называется – "божья роса"

Представитель России в ООН назвал произошедшее с [Алексеем] Навальным "низкопробной провокацией" в отношении России. Ну, разумеется. Желающие увидеть краску стыда или мину неловкости на нашей державной физиономии могут расходиться. Кина не будет.

…В первый раз я услышал это, кажется, после истории с "рязанским сахаром". Или в дни похищения [журналиста Андрея] Бабицкого? Точно не вспомню. Но хорошо помню эту интонацию: ну все, теперь [президенту РФ Владимиру] Путину конец. Он попался!

Попался на лжи, на провокации, на крови. А значит…

Ага, щас.

То есть, это в какой-нибудь далекой либеральной стране – там, где, по Веничке, царят "девальвация, безработица и пауперизм", – любому политику несомненно пришел бы конец после первого же такого попадалова на прямом вранье, не говоря уже о похищениях, убийствах и гексогене в подвале жилого дома.

Но для такой реакции общества нужно, собственно, общество. Нужны натренированные мышцы обратной связи, автоматизм и сила этой реакции. "А где их взять, когда их нет?" – как спрашивал по другому поводу поэт...

Россия все это проглотила. А потом проглотила и не такое. Те немногие, кто проглотить не пожелали, были быстро закатаны под асфальт или выброшены вон. Начальственное безнаказанное скотство стало нормой внутри страны, и Путин помаленьку начал внедрять эту норму в международные отношения, где в первые годы притворялся паинькой.

Вялая реакция мира на аннексию Южной Осетии, "шредеризация" европейской элиты и всеобщий real politic быстро разбаловали нашего нового имперца и дали ему почувствовать себя "царем горы". Освоился тихоня, разобрался в мировом раскладе. Все решают большие батальоны, а значит, стесняться некого. Умоются!

В этом текущем раскладе позиция Путина непобедима в принципе. Концепция называется – "божья роса". Ты ему факты – он тебе ухмылочку: "всевыврети". Ты к нему с Жан-Жаком Руссо – он к тебе с ведерком говна. Ты ему готовишь сложный вариант защиты Грюнфельда – он просто надевает тебе доску на уши. И кто победил?

Закончится все это, разумеется, плохо, ибо еще никто и никогда не побеждал в противостоянии со всем миром, а уж и империи были покруче, и тираны поталантливее. Но чтобы понимать это, надо получать образование не в высшей школе КГБ и расширять свое представление о мире не в беседах со старцами. А нашему обитателю бункера, человеку без интернета, до сих пор, поди, кажется, что кругом всегда будет суббота, а у него четверг. И что удастся объехать законы мироздания на кривой козе…

Впрочем, при таких возможностях шантажа, как у России, на его стариковский век абсолютной власти может вполне хватить, а дальнейшее, кажется, уже и не очень интересует нашего обнулившегося титана.

Поэтому – ну попались с попыткой убийства Навального, ну и что? Гы-гы. А вы докажите!

Это "гы-гы" – наша проблема, а не его.

Платить по счетам нам.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора