"Они убивают людей". Навальный заявил, что ЕС стоит ввести санкции против ближайшего окружения Путина

Странам Евросоюза стоит запретить въезд лицам, которые убивают людей, чтобы остаться у власти, заявил российский оппозиционный политик Алексей Навальный. По его словам, речь идет о ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина.

Навальный сейчас в Германии проходит реабилитацию после отравления Фото: Алексей Навальный / Facebook

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в интервью Bild, опубликованном 7 октября, заявил о необходимости введения Евросоюзом персональных санкций против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

Навального спросили, какие последствия для Кремля должно повлечь его отравление и что бы он посоветовал в связи с этим канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Оппозиционер ответил, что "санкции против всей страны не работают". Нужно вводить запрет на въезд для тех, "кто извлекает выгоду из режима, и заморозить их активы – это олигархи и высокопоставленные чиновники, ближайшее окружение Путина", добавил Навальный.

Лица, против которых нужно ввести санкции, "присваивают деньги, воруют миллиарды, а по выходным летают в Берлин или Лондон", они хотят остаться у власти, поэтому "убивают людей", отметил Навальный.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении Навального веществом из группы "Новичок" подтвердят эксперты Организации по запрещению химического оружия.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 6 октября подтвердила, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое еще не внесено в официальный список ОЗХО.