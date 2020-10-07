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Маас потребовал от РФ прояснить ситуацию с отравлением Навального, в противном случае "санкции будут неизбежны"

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал Российскую Федерацию предоставить информацию о причинах отравления оппозиционера Алексея Навального.

Маас пригрозил пропорциональными санкциями
Маас пригрозил пропорциональными санкциями
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия должна прояснить ситуацию с отравлением оппозиционера Алексея Навального, в противном случае ее ждут новые санкции.

"Если Россия не прояснит, что произошло в деле Навального, и не предоставит информацию, то адресные и пропорциональные санкции против виновных с российской стороны будут неизбежны", – написал Маас в своем Twitter.

Он добавил, что общая реакция будет согласована с Европейским союзом и Организацией по запрещению химического оружия. 

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политикаНавальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении Навального веществом из группы "Новичок" подтвердят эксперты Организации по запрещению химического оружия.

ОЗХО 6 октября подтвердила, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое еще не внесено в официальный список ОЗХО.

Теги: Россия, Германия, Алексей Навальный, МИД Германии, Хайко Маас, отравление Навального
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