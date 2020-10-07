Послы ЕС одобрили введение санкций за кибератаку на Бундестаг – журналист

Из-за кибератаки на парламент Германии в 2015 году Евросоюз введет санкции в отношении двух человек и одной организации, сообщил корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Евросоюз принял решение о введении санкций в отношении причастных к хакерским атакам на парламент Германии в 2015 году. Об этом сегодня в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС сегодня дали зеленый свет санкциям в отношении двух человек и одной организации за кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году. Решение будет официально оформлено 22 октября", – написал Йозвяк.

EU ambassadors have today given green light to sanction 2 ppl and 1 entity for the cyber attacks on the German bundestag in 2015. it will be formalized on 22 Oct. #Russia #Germany — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 7, 2020

Имена и название организации пока не раскрываются.

Кибератака на Бундестаг началась с того, что депутаты получили одинаковые электронные письма, которые заканчивались на @un.org – якобы письмо пришло с адреса ООН. В сообщениях содержалась ссылка, переход на которую приводил пользователя в систему вредоносной программы-шпиона.

По данным немецких СМИ, хакеры скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.

Правительство Германии полагает, что к кибератаке на Бундестаг причастна российская военная разведслужба военной разведки России.

5 мая 2020 года генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина, который подозревается в причастности ко взломам серверов Демократической партии США, атакам на Бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия, а также к вмешательству России в выборы президента США в 2016 году. Предположительно, сотрудник ГРУ Бадин входит в хакерскую группу Fancy Bear / APT28. Он также разыскивается властями США.

В июне 2020 года Германия предложила странам – членам ЕС совместно ввести санкции против России за кибератаку.