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Германия предложила ЕС ввести новые санкции против России за хакерскую атаку на Бундестаг

Если страны ЕС примут предложение Германии ввести новые санкции против России за хакерскую атаку на Бундестаг, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки.

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что против России могут быть приняты меры в связи с хакерской атакой
Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что против России могут быть приняты меры в связи с хакерской атакой
Фото: EPA

Правительство Германии в начале июня предложило странам – членам ЕС совместно ввести санкции против России за кибератаку на Бундестаг в 2015 году. Об этом 12 июля сообщает "Новая волна".

Правительство Германии полагает, что к кибератаке на Бундестаг причастна российская военная разведслужба военной разведки России (ГРУ).

По информации вещателя, если предложение Германии будет принято, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки — законодательства, принятого еще в 2017 году.

Решение по этому вопросу по состоянию на 12 июля пока не принято.

5 мая Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина, который подозревается в причастности ко взломам серверов Демократической партии США, атакам на Бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия, а также к вмешательству России в выборы президента США в 2016 году. Предположительно, сотрудник ГРУ Бадин входит в хакерскую группу Fancy Bear / APT28. Он также разыскивается властями США.

13 мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что против России могут быть приняты меры в связи с хакерской атакой на Бундестаг.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, хакеры, санкции, Берлин, правительство, ГРУ, Бундестаг, расследование, законодательство, кибератака
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