Нобелевскую премию по химии присудили за достижение в генной инженерии

Лауреатами Нобелевской премии 2020 года в области химии стали два биохимика – француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна.

Дудна (на фото слева) и Шарпантье стали лауреатами Нобелевской премии Фото: ЕРА

7 октября Нобелевский комитет объявил в Twitter имена лауреатов премии по химии 2020 года.

"Нобелевская премия 2020 года в области химии присуждена Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна "за разработку метода редактирования генома", – сказано в твите.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

51-летняя Шарпантье – биохимик из Франции, 56-летняя Дудна – биохимик из США.

В Нобелевском комитете уточнили, что Шарпантье и Дудна изобрели метод редактирования генома CRISPR/Cas9, так называемые генетические ножницы в генной инженерии.

"Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью. Эта технология оказала революционное влияние на науку о жизни, вносит свой вклад в новые методы лечения рака и может воплотить мечту о лечении наследственных болезней", – говорится в сообщении.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен до 10 млн крон ($1,12 млн).

8 октября станут известны лауреаты Нобелевской премии по литературе, 9 октября назовут лауреата премии мира.