Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С.

Сегодня в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 2020 года. Об этом говорится в Twitter Нобелевского комитета.

Премия присуждена Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

"Нобелевская премия этого года присуждена трем ученым, которые внесли решающий вклад в борьбу с передаваемым через кровь гепатитом – серьезной глобальной проблемой здравоохранения, вызывающей цирроз и рак печени у людей во всем мире. Они сделали основополагающие открытия, которые привели к идентификации нового вируса – вируса гепатита С. До их работы открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед, но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъясненными. Открытие вируса гепатита С выявило причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделало возможными анализы крови и новые лекарства, которые спасли миллионы жизней", – говорится в пресс-релизе на сайте Нобелевского комитета.

6 октября станут известны лауреаты Нобелевской премии по физике, 7 октября – по химии, 8 октября – по литературе, 9 октября назовут лауреата премии мира.