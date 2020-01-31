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Греция выдвинула на Нобелевскую премию мира Европейский суд по правам человека

Выдвижение Европейского суда по правам человека на Нобелевскую премию мира в МИД Греции объясняют широким вкладом ЕСПЧ в укрепление и содействие миру во всем мире.

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Номинировать ЕСПЧ решило правительство Греции
Номинировать ЕСПЧ решило правительство Греции
Фото: ЕРА

Правительство Греции внесло предложение выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира 2020 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 31 января проинформировали в МИД страны.

Греческое внешнеполитическое ведомство отметило, что письмо в Нобелевский комитет отправлено сегодня.

"Греция высоко ценит работу Европейского суда по правам человека, который является важным институтом защиты прав человека и защиты международного правосудия, признавая его более широкий вклад в укрепление и содействие миру во всем мире", – сказано в сообщении.

Дипломаты отмечают, что дополнительной причиной для подобного предложения является празднование в 2020 году 70-й годовщины подписания Европейской конвенции о правах человека.

Кандидатуры на Нобелевскую премию мира должны быть поданы до 1 февраля. 

Ранее на премию номинировали шведскую школьницу Грету Тунберг, которая прославилась как основатель "Школьной забастовки за климат".

Теги: МИД, Греция, ЕСПЧ, правительство, премия, МИД Греции, Нобелевский комитет
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