Греция выдвинула на Нобелевскую премию мира Европейский суд по правам человека

Выдвижение Европейского суда по правам человека на Нобелевскую премию мира в МИД Греции объясняют широким вкладом ЕСПЧ в укрепление и содействие миру во всем мире.

Правительство Греции внесло предложение выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира 2020 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 31 января проинформировали в МИД страны.

Греческое внешнеполитическое ведомство отметило, что письмо в Нобелевский комитет отправлено сегодня.

"Греция высоко ценит работу Европейского суда по правам человека, который является важным институтом защиты прав человека и защиты международного правосудия, признавая его более широкий вклад в укрепление и содействие миру во всем мире", – сказано в сообщении.

Дипломаты отмечают, что дополнительной причиной для подобного предложения является празднование в 2020 году 70-й годовщины подписания Европейской конвенции о правах человека.

Кандидатуры на Нобелевскую премию мира должны быть поданы до 1 февраля.



Ранее на премию номинировали шведскую школьницу Грету Тунберг, которая прославилась как основатель "Школьной забастовки за климат".