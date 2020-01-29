Украина попала в тройку стран, на которые чаще всего жалуются в ЕСПЧ

В рейтинге стран, на которые больше всего жалуются в Европейский суд по правам человека, Украину опередили только Россия и Турция.

В 2019 году на Украину в ЕСПЧ подали почти 9 тыс. жалоб Фото: EPA

Украина оказалась в тройке стран, на которых чаще всего жалуются в Европейский суд по правам человека. Об этом говорится в отчете суда за 2019 год, опубликованном на сайте ЕСПЧ 29 января.

Из почти 60 тыс. судебных дел, которые ждут решения, 8850 касались Украины (14,8%). Второе место в этом показателе заняла Турция — 9250 жалоб (15,5%). На первом месте оказалась Россия, которая опередила Украину почти в два раза — 15 050 жалоб (25,2%).

Инфографика: echr.coe.int

Также в отчет попали граничащие с Украиной страны. В частности, Румыния расположилась на четвертом месте — 7900 дел (13,2%). Польша получила 1250 жалоб в ЕСПЧ, что составляет 2,1% от общего количества.