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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Крымский журналист Гайворонский намерен подать иск против РФ в ЕСПЧ на $5 млн

По словам ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского, которого "власти" аннексированного Крыма "депортировали" на материковую Украину, в случае победы по иску против РФ в Европейском суде по правам человека часть полученных средств он намерен отдатьд детям, чьи отцы погибли в результате боевых действий на Донбассе и аннексии РФ Крыма.

Гайворонский: У меня много уникальной информации и знаний
Гайворонский: У меня много уникальной информации и знаний
Фото: radiosvoboda.org

Ялтинский блогер и журналист Евгений Гайворонский, которого оккупационные власти Крыма "депортировали" на материковую Украину, намерен подать против России иск в Европейский суд по правам человека. Об этом он сказал в интервью "Крым.Реалии" 3 января.

"У меня много уникальной информации и знаний. Я надеюсь внести кардинальный перелом во всю эту гибридную войну, чтобы мы в самое ближайшее время вернули Крым в Украину. Также я понимаю, что у меня есть железные основания подавать в ЕСПЧ. Я хочу подать против России иск на $5 млн. $4 млн я хочу отдать детям, отцы которых погибли в АТО (антитеррористической операции на Донбассе. – "ГОРДОН") и из-за событий связанных с Крымом. Далее я хочу издать книгу", – заявил он.

В марте 2019 года российские силовики в Крыму задерживали блогера по подозрению в употреблении наркотических средств. "Суд" в Ялте арестовал его на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача), и обязал пройти лечение от наркотической зависимости. Гайворонский называл обвинение "бредом". 

После выхода из-под ареста Гайворонский заявлял, что собирается выехать на материковую часть Украины.

7 мая российские силовики снова задержали журналиста, после чего предложили пройти освидетельствование на наркотики. В этот же день "Киевский райсуд" Симферополя арестовал журналиста на 10 суток за отказ проходить медосвидетельствование во время его предыдущего задержания 26 марта.

22 октября его вновь задержали. Подконтрольный России "Мировой суд Ялты" арестовал его на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об админнарушениях. 6 ноября блогер вышел из-под ареста.

Как пишет издание "Крым.Реалии", 31 октября Гайворонского обвинили в нарушении ч. 3 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях России (оскорбление в интернете власти и символов России) за пост в социальной сети Facebook о президенте России Владимире Путине. 12 ноября подконтрольный России "горсуд" Ялты признал незаконными документы, по которым Гайворонскому выдали паспорт гражданина России. 20 декабря его вновь задержали, "суд" принял решение о "депортации с территории России".

В Украину Гайворонского привезли в конце декабря. По словам журналиста, ему запретили въезд в Россию.


Теги: Россия, Крым, Украина, ЕСПЧ, аннексия, Евгений Гайворонский
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