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Трамп: Я спас страну и теперь слышу, что ее лидер получил Нобелевскую премию мира

По словам президента США Дональда Трампа, он "предотвратил большую войну".

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Трамп: Я предотвратил большую войну, я предотвратил пару войн
Трамп: Я предотвратил большую войну, я предотвратил пару войн
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп 10 января во время выступления в штате Огайо заявил, что "спас" страну, лидер которой получил Нобелевскую премию мира в 2019 году. Видео опубликовано в Twitter американского президента.

"Я сейчас расскажу вам про Нобелевскую премию мира, я вам про нее расскажу. Я заключил соглашение, я спас страну, и теперь я слышу, что лидер этой страны получает Нобелевскую премию мира за спасение страны. Я сказал: "А что, я тут, что ли, совсем ни при чем?" Ну, вы же знаете, так уж заведено. Но мы-то знаем, и это главное. А я предотвратил большую войну, я предотвратил пару войн", – сказал он.

Трамп не назвал прямо страну и ее лидера, но в 2019 году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. В Нобелевском комитете заявляли, что премию премьеру присудили "за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества, и в частности за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей".

С 1998-го по 2000 год длился эфиопо-эритрейский вооруженный конфликт за контроль над спорными пограничными территориями. Жертвами войны, по оценкам международных наблюдателей, стали около 60 тыс. эфиопов и 40 тыс. эритрейцев После окончания войны между сторонами конфликта наблюдалась напряженность.

8 июля 2018 года Абий Ахмед Али и президент Эритреи Исайяс Афеворки подписали декларацию о мире и дружбе, в которой объявлялось о прекращении состояния войны между двумя странами, они также заявили о готовности сотрудничать в ряде сфер.

Теги: Нобелевская премия, Дональд Трамп, Эфиопия, Абий Ахмед Али
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