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В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым за доказательство того, что в центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра, и за открытие связи механизмов формирования черных дыр.

Трое ученых разделили премию по физике
Трое ученых разделили премию по физике
Фото: ЕРА

Сегодня Нобелевский комитет объявил имя лауреата премии по физике 2020 года. Об этом говорится в Twitter Нобелевской премии.

Награду в этом году вручили британскому ученому Роджеру Пенроузу за открытие связи механизмов формирования черных дыр, а также американцам Андрее Гец и Райнхарду Генцелю – за открытие сверхмассивных черных дыр в центре галактики.

"Роджер Пенроуз использовал гениальные математические методы в своем доказательстве того, что черные дыры являются прямым следствием общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Сам Эйнштейн не верил, что черные дыры действительно существуют, эти сверхтяжелые монстры, которые захватывают все, что в них входит... В январе 1965 года, через десять лет после смерти Эйнштейна, Роджер Пенроуз доказал, что черные дыры действительно могут образовываться, и подробно описал их", – говорится в пресс-релизе на сайте Нобелевского комитета.

Гензель и Гез возглавляют группу астрономов, которая с начала 1990-х годов исследовали области под названием Стрелец A в центре галактики.

"Используя самые большие в мире телескопы, Гензель и Гец разработали методы, позволяющие видеть сквозь огромные облака межзвездного газа и пыли центр Млечного Пути. Расширяя границы технологий, они усовершенствовали новые методы, чтобы компенсировать искажения, вызванные атмосферой Земли, создавая уникальные инструменты и посвятив себя долгосрочным исследованиям. Их новаторская работа дала нам наиболее убедительные доказательства существования сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути", – рассказали в Нобелевском комитете.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен до 10 млн крон ($1,12 млн).

7 октября станут известны лауреаты Нобелевской премии по химии, 8 октября – по литературе, 9 октября назовут лауреата премии мира.

Теги: Нобелевская премия, физика, ученые, галактика, черная дыра, Нобелевский комитет, награда
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