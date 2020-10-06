В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым за доказательство того, что в центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра, и за открытие связи механизмов формирования черных дыр.

Сегодня Нобелевский комитет объявил имя лауреата премии по физике 2020 года. Об этом говорится в Twitter Нобелевской премии.

Награду в этом году вручили британскому ученому Роджеру Пенроузу за открытие связи механизмов формирования черных дыр, а также американцам Андрее Гец и Райнхарду Генцелю – за открытие сверхмассивных черных дыр в центре галактики.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

"Роджер Пенроуз использовал гениальные математические методы в своем доказательстве того, что черные дыры являются прямым следствием общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Сам Эйнштейн не верил, что черные дыры действительно существуют, эти сверхтяжелые монстры, которые захватывают все, что в них входит... В январе 1965 года, через десять лет после смерти Эйнштейна, Роджер Пенроуз доказал, что черные дыры действительно могут образовываться, и подробно описал их", – говорится в пресс-релизе на сайте Нобелевского комитета.

Гензель и Гез возглавляют группу астрономов, которая с начала 1990-х годов исследовали области под названием Стрелец A в центре галактики.

"Используя самые большие в мире телескопы, Гензель и Гец разработали методы, позволяющие видеть сквозь огромные облака межзвездного газа и пыли центр Млечного Пути. Расширяя границы технологий, они усовершенствовали новые методы, чтобы компенсировать искажения, вызванные атмосферой Земли, создавая уникальные инструменты и посвятив себя долгосрочным исследованиям. Их новаторская работа дала нам наиболее убедительные доказательства существования сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути", – рассказали в Нобелевском комитете.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен до 10 млн крон ($1,12 млн).

7 октября станут известны лауреаты Нобелевской премии по химии, 8 октября – по литературе, 9 октября назовут лауреата премии мира.