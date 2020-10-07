Черные ящики с Ан-26 расшифрованы. Расследование установило грубые нарушения в организации полетов – вице-премьер Уруский

Результаты расшифровки бортовых самописцев потерпевшего крушение в Харьковской области учебного самолета Ан-26 помогли восстановить данные о трагическом полете борта. Об этом сообщил глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы вице-премьер Олег Уруский.

Учебный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентяря, на борту находились 27 человек, выжил один Фото: EPA

Расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26 недалеко от военного аэродрома в Чугуеве Харьковской области позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и с руководством полетов. Об этом 7 октября в Facebook сообщил глава правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы вице-премьер Олег Уруский.

По его информации, полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш.

"Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по ИКМ (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя. Расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнение полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – написал Уруский.

По его информации, правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает свою работу.

"Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование 12 октября. После этого материалы будут переданы в военные комиссариаты. Ориентировочно, после 15 октября планируют начать процесс выплат компенсаций семьям погибших", – уточнил вице-премьер.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.