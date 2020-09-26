Одного курсанта накануне полета не пустили в самолет, который потерпел крушение в Чугуеве

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по последним данным, на борту военно-транспортного самолета Ан-26 находилось 27 человек. Одного из курсантов накануне не допустили.

Ранее сообщалось, что на борту самолета было 28 человек Фото: ДСНС України / Facebook

В Чугуеве Харьковской области одного из курсантов не допустили к выполнению полета на военно-транспортном самолете Ан-26, который сегодня потерпел крушение. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек. Одного курсанта не допустили к выполнению полета. Найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски трех человек продолжаются, заявили в ГСЧС.

В Командовании Воздушных Сил ВСУ заявили, что курсанта Александра Харченко не было на борту, так как его в последний момент не допустили к полету.

Примерно в 21.00 в 2 км от военного аэропорта Чугуева Харьковской области при заходе на посадку упал и загорелся самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что на борту самолета было 28 человек: семеро военнослужащих и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. 22 из них погибли, двое выжили, судьба четверых человек остается неизвестной. Один из выживших, сообщил чиновник, находится в критическом состоянии.