В Чугуеве упал и загорелся самолет

В Чугуеве Харьковской области упал самолет Ан-26 с курсантами, сообщил председатель Чугуевской районной государственной администрации Сергей Лободенко.

Вечером 25 сентября в Чугуеве Харьковской области упал и загорелся самолет, сообщило Общественное.

Есть ли пострадавшие и погибшие, неизвестно.

Видео загоревшегося самолета опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

По предварительным данным Общественного, упал Ан-26 с курсантами. По неуточненной информации, с места падения самолета забрали двух человек с ожогами 90% тела, рассказал телеканалу директор харьковского Центра медицины катастроф Виктор Забашта.

Председатель Чугуевской районной государственной администрации Сергей Лободенко подтвердил журналистам, что упал Ан-26.

Лободенко не смог назвать количество людей, которые были внутри самолета, ему известно, что два человека выжили. На месте, по словам главы РГА, работает шесть спасательных отделений.