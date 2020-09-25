"Был исправен". В Сербии разбился истребитель МиГ-21

Утром 25 сентября в Сербии разбился истребитель МиГ-21 вооруженных сил страны. Об этом проинформировало минобороны Сербии.
"Около 9.00 в районе села Бразина близ Мали Зворник во время выполнения очередного полетного задания разбился самолет МиГ-21 сербской армии", – говорится в сообщении.
Позже в ведомстве рассказали, что перед полетом истребитель "был проверен в соответствии со всеми процедурами, и после проверки было установлено, что он исправен и готов к полету".
Следственные органы Сербии расследуют инцидент.
По данным Info Birač, пилот МиГ-21 погиб.
На фотографиях, которые опубликовало издание, видно, что истребитель упал рядом с жилыми домами.
МиГ-21 – легкий сверхзвуковой истребитель третьего поколения, разработанный в 1950-е годы в СССР.