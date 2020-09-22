В России разбился истребитель Су-30

В Тверской области во время тренировочного полета потерпел крушение истребитель, экипаж самолета успел катапультироваться.

Истребитель упал в лесной местности, разрушений и жертв на земле нет Фото: depositphotos.com

22 сентября во время планового учебно-тренировочного полета в Тверской области разбился истребитель Су-30. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Экипаж самолета катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Члены экипажа были эвакуированы на аэродром базирования, сказано в сообщении.

Истребитель упал в лесной местности, разрушений и жертв на земле нет. Причины аварии пока не установлены.

Су-30 – двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.