Командование Воздушных сил сообщило о погибших во время крушения самолета в Чугуеве

Самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба разбился при заходе на посадку, проинформировали в Командовании ВС ВСУ.

Сегодня вечером Чугуеве Харьковской области произошло крушение самолета Ан-26 (бортовой номер 76) Воздушных Сил ВС Украины, проинформировало в Facebook Командование Воздушных сил в Facebook.

"Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил [имени Ивана Кожедуба]. Есть погибшие и травмированные", – сказано в сообщении.

В релизе командования не уточняется количество пассажиров самолета. По данным ZN.UA, на борту Ан-26 было 30 курсантов.

Ан-26 упал примерно в 21.00. После крушения самолет загорелся. По данным харьковского Центра медицины катастроф, с места падения самолета забрали двух человек с ожогами 90% тела.