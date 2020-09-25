В разбившемся под Чугуевом самолете было 28 человек, минимум 22 из них погибли

На борту самолета Ан-26, который разбился при заходе на посадку в Чугуеве, находились 28 человек, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

В результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Чугуеве (Харьковская область) погибли как минимум 20 человек. Об этом в Facebook сообщило Министерство внутренних дел Украины.

"Сегодня в 20.50 вблизи Чугуева на расстоянии около 2 км до военного аэродрома упал самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ с последующим возгоранием. ... В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. На борту самолета находилось 23 человека (пять членов экипажа и 18 курсантов). ... В 21.55 пожар самолета ликвидирован. По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 24 человека. Найдены тела 20 погибших, два человека пострадали, поиски двух человек продолжаются", – говорится в заявлении ведомства.

По данным МВД, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, на борту находились 28 человек (семь офицеров и 21 курсант), 22 из них погибли, судьба четверых человек остается неизвестной. Один из выживших, сообщил чиновник, находится в критическом состоянии.

Такую же информацию приводит замминистра внутренних дел Антон Геращенко.