"Все произошло очень быстро". Единственный выживший в катастрофе Ан-26 в Харьковской области рассказал Зеленскому о трагедии

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил в больнице единственного выжившего в катастрофе Ан-26 в Харьковской области – 20-летнего курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Пострадавший проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. По словам начальника центра Эдуарда Хорошуна, его состояние – средней тяжести.
"Вячеслав рассказал Владимиру Зеленскому, что все произошло очень быстро и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе", – говорится в сообщении.
Президент пожелал Вячеславу скорейшего выздоровления и пообщался с его матерью Ириной, заверив, что в случае необходимости семье будет оказана вся необходимая помощь.
Самолет Ан-26 ВСУ упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Двое курсантов незадолго до падения самолета смогли выпрыгнуть. Один из них получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице, жизни второго выжившего ничего не угрожает.
На данный момент тела погибших в результате крушения не идентифицированы, для этого требуется ДНК-экспертиза.
26 сентября в Украине объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе.