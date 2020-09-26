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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Все произошло очень быстро". Единственный выживший в катастрофе Ан-26 в Харьковской области рассказал Зеленскому о трагедии

В катастрофе военно-транспортного самолета Ан-26, которая произошла 25 сентября неподалеку от Чугуева Харьковской области, выжил только один человек – 20-летний курсант Вячеслав Золочевский.

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Золочевский проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона
Золочевский проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил в больнице единственного выжившего в катастрофе Ан-26 в Харьковской области – 20-летнего курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Пострадавший проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. По словам начальника центра Эдуарда Хорошуна, его состояние – средней тяжести.

"Вячеслав рассказал Владимиру Зеленскому, что все произошло очень быстро и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе", – говорится в сообщении.

Президент пожелал Вячеславу скорейшего выздоровления и пообщался с его матерью Ириной, заверив, что в случае необходимости семье будет оказана вся необходимая помощь.

Самолет Ан-26 ВСУ упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Двое курсантов незадолго до падения самолета смогли выпрыгнуть. Один из них получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице, жизни второго выжившего ничего не угрожает.

На данный момент тела погибших в результате крушения не идентифицированы, для этого требуется ДНК-экспертиза.

26 сентября в Украине объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе.

Теги: Харьков, самолет, авиакатастрофа, больница, Чугуев, Владимир Зеленский, президент, крушение Ан-26 в Чугуеве
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