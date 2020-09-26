"Все произошло очень быстро". Единственный выживший в катастрофе Ан-26 в Харьковской области рассказал Зеленскому о трагедии

В катастрофе военно-транспортного самолета Ан-26, которая произошла 25 сентября неподалеку от Чугуева Харьковской области, выжил только один человек – 20-летний курсант Вячеслав Золочевский.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил в больнице единственного выжившего в катастрофе Ан-26 в Харьковской области – 20-летнего курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Пострадавший проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. По словам начальника центра Эдуарда Хорошуна, его состояние – средней тяжести.

"Вячеслав рассказал Владимиру Зеленскому, что все произошло очень быстро и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе", – говорится в сообщении.

Президент пожелал Вячеславу скорейшего выздоровления и пообщался с его матерью Ириной, заверив, что в случае необходимости семье будет оказана вся необходимая помощь.