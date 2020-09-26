В Украине объявлен траур в связи с гибелью 26 человек в авиакатастрофе под Харьковом

Число жертв авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом (Харьковская область), в котором летели военнослужащие и курсанты Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, возросло до 26.

В катастрофе Ан-26 под Чугуевом погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту самолета Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 года вблизи города Чугуева Харьковской области и приведшей к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 года днем траура", – говорится в указе президента №410/2020.

Согласно документу, в день траура на всей территории Украины должны быть приспущены государственные флаги на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия отменяются, в программы теле- и радиопередач вносятся соответствующие изменения.

"Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детей погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем траура", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.