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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Украине объявлен траур в связи с гибелью 26 человек в авиакатастрофе под Харьковом

Число жертв авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом (Харьковская область), в котором летели военнослужащие и курсанты Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, возросло до 26.

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В катастрофе Ан-26 под Чугуевом погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту самолета
В катастрофе Ан-26 под Чугуевом погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту самолета
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 года вблизи города Чугуева Харьковской области и приведшей к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 года днем траура", – говорится в указе президента №410/2020.

Согласно документу, в день траура на всей территории Украины должны быть приспущены государственные флаги на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия отменяются, в программы теле- и радиопередач вносятся соответствующие изменения.

"Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детей погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем траура", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что на борту самолета было 28 человек: семеро военнослужащих и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Позже в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек – одного из курсантов не допустили к полету.

Вечером 25 сентября сообщалось о 22 погибших и двух травмированных. Утром 26 сентября на месте крушения нашли тело еще одного погибшего, поиски тел еще двух человек продолжаются.

26 сентября скончался один из курсантов, выживший при крушении.

По данным Кучера, перед катастрофой пилот сообщал, что отказал левый мотор, однако стало ли это причиной крушения, на данный момент неизвестно. Правительство создало государственную комиссию для расследования обстоятельств крушения.

Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что причиной катастрофы стала техническая неисправность. Он заявил, что перед падением самолет, скорее всего, зацепился крылом за землю.

Теги: Харьков, самолет, авиакатастрофа, траур, Харьковская область, Чугуев, Владимир Зеленский, крушение Ан-26 в Чугуеве
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