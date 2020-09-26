Крушение самолета под Чугуевом. Пилот сообщил об отказавшем двигателе

Перед крушением военно-транспортного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области его пилот сообщил об отказе одного из двигателей.

Самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба разбился 25 сентября при заходе на посадку Фото: Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України / Facebook

Пилот военно-транспортного самолета Ан-26, который потерпел крушение вечером 25 сентября под Чугуевом Харьковской области, сообщал об отказе двигателя. Об этом заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер на брифинге.

"Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор. Но есть на учениях, я знаю точно, что специально отключают один из моторов для того, чтобы ориентироваться... То есть для опытного летчика это не критическая ситуация. Что произошло потом – непонятно, это будет устанавливать следствие", – рассказал он.

Самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба разбился 25 сентября при заходе на посадку.