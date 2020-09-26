"Какая-то техническая неполадка". Таран заявил, что причины крушения Ан-26 станут понятны после расшифровки черных ящиков

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что причины крушения самолета Ан-26, который разбился 25 сентября под Чугуевом, на данный момент неясны.

Предварительная причина крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины будет озвучена после расшифровки бортового самописца. Об этом журналистам на месте авиакатастрофы сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. Видео брифинга опубликовал телеканал "Украина 24".

“Предварительную оценку сможем дать после расшифровки черного ящика. Мы рассматривали отдельно вопрос и по двигателю, и по самолету. Ресурса хватало. Что именно случилось? Какая-то техническая неполадка. Что именно? Будем выяснять", – сказал Таран.

По словам министра, в день катастрофы самолет "осуществил шесть благополучных взлетов и пять благополучных посадок".

"Он должен был еще работать до 23.00. Через 15 минут они взлетают, делают круг и садятся. Все шло по плану. А что случилось? Будем разбираться", – подчеркнул глава Минобороны.

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что на борту самолета было 28 человек: семеро военнослужащих и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Позже в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины уточнили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек – одного из курсантов не допустили к полету.

Вечером 22 сентября сообщалось о 22 погибших и двух травмированных. Утром 26 сентября на месте крушения нашли тело еще одного погибшего, поиски еще двух человек продолжаются.

По данным Кучера, перед катастрофой пилот сообщал, что отказал левый мотор, однако стало ли это причиной крушения, на данный момент неизвестно. Правительство создало государственную комиссию для расследования обстоятельств крушения.

Утром 26 сентября Служба безопасности Украины сообщила, что черный ящик пока не найден.