Поиски трех человек после крушения Ан-26 под Чугуевом продолжаются – ГСЧС

В результате авиакатастрофы под Чугуевом Харьковской области погибли 22 человека, судьба троих человек по-прежнему неизвестна.

Ан-26 упал и загорелся при заходе на посадку вечером 25 сентября Фото: EPA

Поиски трех человек, которые находились на борту военно-транспортного самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом, продолжаются. Об этом говорится в сводке о происшествии Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины по состоянию на 7.30 субботы, 26 сентября.

Самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины упал и загорелся примерно в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что на борту самолета было 28 человек: семеро военнослужащих и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Позже в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины уточнили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек – одного из курсантов не допустили к полету.

В результате катастрофы погибли как минимум 22 человека, двое получили травмы (один выживший в критическом состоянии, говорил Кучер), судьба еще троих человек неизвестна.

По данным Кучера, перед катастрофой пилот сообщал, что отказал левый мотор, однако стало ли это причиной крушения на данный момент неизвестно.

Правительство создало государственную комиссию для расследования обстоятельств крушения.