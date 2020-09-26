ГБР ищет свидетелей крушения Ан-26 под Чугуевом

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился накануне вечером при заходе на посадку под Чугуевом в Харьковской области. Известно как минимум о 22 погибших.

Государственное бюро расследований Украины призвало граждан, которые стали свидетелями крушения военно-транспортного самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины, предоставить правоохранителям имеющиеся фотографии и видеозаписи катастрофы. Об этом сообщается на сайте бюро.

"Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные (ФИО и номер телефона) по телефону ГБР: +38 050 080 22 27. Следователи ГБР свяжутся с вами для получения материалов и приобщения их к уголовному производства в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины", – отметили в Госбюро расследований.

Самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины упал и загорелся примерно в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что на борту самолета было 28 человек: семеро военнослужащих и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Позже в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины уточнили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек – одного из курсантов не допустили к полету.

В результате катастрофы погибли как минимум 22 человека, двое получили травмы (один выживший в критическом состоянии, говорил Кучер), судьба еще троих человек неизвестна.

По данным Кучера, перед катастрофой пилот сообщал, что отказал левый мотор, однако стало ли это причиной крушения на данный момент неизвестно.

Правительство создало государственную комиссию для расследования обстоятельств крушения.