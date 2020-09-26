Бутусов: Двое харьковских курсантов спаслись. Они выпрыгнули из самолета во время падения

Главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что один из курсантов, которому удалось спастись во время крушения военно-транспортного самолета Ан-26, находится в тяжелом состоянии, второй также ранен, но может говорить.

Бутусов: Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое Фото: Алексей Кучер / Telegram

Двое харьковских курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба сумели спастись при крушении военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом на своей странице в Facebook заявил главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Двое харьковских курсантов сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев. Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, борются за их жизни. По предварительным данным наших источников с места трагедии, один курсант в тяжелом состоянии, второй также ранен, но может говорить", – сообщил Бутусов.

По его информации, на борту были 21 курсант Воздушных сил и семь офицеров.

"Признаны погибшими на данный момент 22 человека. Двое в больнице. Четырех человек еще ищут. При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю", – добавил он.

Самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба разбился 25 сентября при заходе на посадку.