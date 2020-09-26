Бутусов: Двое харьковских курсантов спаслись. Они выпрыгнули из самолета во время падения

Двое харьковских курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба сумели спастись при крушении военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом на своей странице в Facebook заявил главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
"Двое харьковских курсантов сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев. Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, борются за их жизни. По предварительным данным наших источников с места трагедии, один курсант в тяжелом состоянии, второй также ранен, но может говорить", – сообщил Бутусов.
По его информации, на борту были 21 курсант Воздушных сил и семь офицеров.
"Признаны погибшими на данный момент 22 человека. Двое в больнице. Четырех человек еще ищут. При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю", – добавил он.
Самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба разбился 25 сентября при заходе на посадку.
По данным Кучера, на борту находилось 28 человек (семь офицеров и 21 курсант), 22 из них погибли, судьба четверых остается неизвестной.
Позже в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек. Одного из курсантов накануне не допустили к полетам.
По сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, создана государственная комиссия под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для выяснения обстоятельств трагедии и предоставления необходимой помощи пострадавшим.
26 сентября из-за крушения самолета в Харьковскую область прибудет президент Украины Владимир Зеленский.