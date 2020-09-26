Среди погибших в авиакатастрофе под Чугуевом – 12 второкурсников – глава Харьковской ОГА

Самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба разбился 25 сентября при заходе на посадку.

По данным Кучера, на борту находилось 28 человек (семь офицеров и 21 курсант), 22 из них погибли, судьба четверых остается неизвестной.

Позже в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины сообщили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек. Одного из курсантов накануне не допустили к полетам.

По сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, создана государственная комиссия под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для выяснения обстоятельств трагедии и предоставления необходимой помощи пострадавшим.

26 сентября из-за крушения самолета в Харьковскую область прибудет президент Украины Владимир Зеленский.