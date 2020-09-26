Крушение Ан-26 под Чугуевом. Найдено тело еще одного погибшего

Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области увеличилось до 23.

Поиски двух человек, находившихся на борту Ан-26, продолжаются Фото: EPA

Утром 26 сентября на месте крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом (Харьковская область) обнаружили тело еще одного погибшего. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"26 сентября в 9.00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются", – говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв авиакатастрофы увеличилось до 23 человек.

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что на борту самолета было 28 человек: семеро военнослужащих и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Позже в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины уточнили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек – одного из курсантов не допустили к полету.

Вечером 22 сентября сообщалось о 22 погибших и двух травмированных.

По данным Кучера, перед катастрофой пилот сообщал, что отказал левый мотор, однако стало ли это причиной крушения, на данный момент неизвестно.

Правительство создало государственную комиссию для расследования обстоятельств крушения.